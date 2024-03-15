وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن محطة "ميهاما" النووية تقع فى محافظة "فوكوى" على طول بحر اليابان، ودخل مفاعلها النووي رقم ثلاثة الخدمة لأول مرة منذ 48 عاما ... ويقول المدعون إن عمره يجعله عرضة لحادث خطير، مضيفين أنه ليس مجهزا بشكل كافي لتحمل الزلازل الضخمة.

من جهتها، قالت محكمة أوساكا العليا إنه بوسع المفاعل البقاء في الخدمة، مشيرة إلى أن المفتشين لم يعثروا على أيه عيوب جسيمة أو تدهور في حالته ، وأضافت المحكمة أن الهيئات التنظيمية النووية ومالكو المحطة النووية قاموا بتقييم مخاطر وقوع زلزل كبير ووجدوا أنها معقولة.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه في اليابان يتعين على المفاعلات النووية التي تجاوز عمرها 40 عاما وقف عملياتها من حيث المبدأ، وفقا لقاعدة تم وضعها في أعقاب حدوث الكارثة النووية في مفاعل فوكوشيما دايتشي في عام 2011.. ولكن يمكن السماح بتمديد العمل في حال تمكنت المنشأة من اجتياز عملية الفحص التي تنفذها السلطات التنظيمية النووية.

