محافظ مطروح يفتتح مسجد عبدالسلام حماد بـ6 ملايين جنيه بمنطقة الخروبة.. صور

مطروح – حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الجمعة، مسجد عبد السلام حماد، الذي تم الانتهاء من إنشائه وتجهيزه بتكلفة 6 ملايين جنيه، بمنطقة الخروبة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و الشبخ حسن عبد البصير وكيل وزاره الاوقاف والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والنائب حسن أبو قديرة والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات التنفيذية وعمد ومشايخ مطروح.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المسجد منشأ بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح بتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه، ويسع نحو ألف مصلٍ، و يضم مصلي للسيدات ودار لتحفيظ القرآن واستراحة للإمام، مع استيعاب التوسعات المستقبلية، لخدمة المنطقة التى تشهد عمرانا جديدا.

وأكد مدير أوقاف مطروح، خلال خطبة الجمعة، على فضل شهر رمضان وفضل الطاعات والقربات وإعماره بالذكر والتعبد والعناية بالتكافل رعاية للفقراء والمحتاجين، كما أكد على أن الصيام ليس امتناعا عن الأكل والشراب ولكنه امتناع عن كل المحرمات التى نهانا الله عنها كالربا والنميمة وأكل المال الحرام وغيرها.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لأهالي منطقة الخروبة، على افتتاح هذا الصرح الكبير واعتبر المنطقة من المناطق الواعدة التي تحظى باهتمام المحافظة،