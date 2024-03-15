محافظة الجيزة: رصف وتطوير عدد من الشوارع بالهرم ومنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة أداء الشركات المسند إليها أعمال الرصف والتطوير للشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية لضمان عدم تأثر نسب تنفيذ العمل خلال شهر رمضان المبارك.

تكليفات المحافظ جاءت خلال إطلاعه على أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع والمحاور المرورية بحى الهرم ومراكز ومدن منشأة القناطر والصف.

واطلع محافظ الجيزة على أعمال الرصف الجارية للمحاور المرورية الحيوية بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق المناشي الخطاطبة بنطاق الوحدة المحلية بنكلا بطول 5 كم من خلال هيئة الطرق والكباري نظرًا لأهمية الطريق، حيث يربط بين عدد من القرى بالمركز، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ أعمال رصف وتطوير لطريق الجلاتمة طراد النيل ضمن خطه المركز للعام المالى الجارى.

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ لأعمال التطوير بعدد من الشوارع الحيوية بحي الهرم، حيث تم وضع طبقة الرصف بشارع خالد بن الوليد، وجارٍ استكمال أعمال الرصف بشارع الوفاء والأمل ومتفرعاته وهو ضمن الشوارع الرابطة بين شارعي الملك فيصل والهرم بالإضافة استكمال أعمال الرصف والتطوير بعدد من متفرعات طريق المنصورية.

واطلع محافظ الجيزة على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بمركز ومدينة الصف حيث تم البدء في أعمال الرصف بالطبقة الأولى لشوارع القدس ومجمع المدارس ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بالمركز.

وشدد المحافظ على الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري وسرعة تنفيذ اعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق الإستفادة المرورية منها للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية.