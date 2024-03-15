كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أمن أوروبا على المحك، وفرنسا وحلفاؤها سيواصلون دعم أوكرانيا إذا لزم الأمر، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة فى خبر عاجل لها بأن المستشار الألماني أولاف شولتس قال إننا سنشكل تحالفا لتوفير المدفعية بعيدة المدى لأوكرانيا من أجل تعزيز قدراتها في الحرب ضد روسيا .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن أوكرانيا تحاول ارتكاب أعمال إجـرامية في يوم الانتخابات الأول.

وأضاف بوتين خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مواقع روسية لن تمر دون عقاب. وتابع بوتين أن أوكرانيا تستهدف مناطق المدنيين في روسيا من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن 14 قتيلا و46 جريحا جراء قصف روسي استهدف مدينة أوديسيا جنوب أوكرانيا.