لصيام آمن وصحى.. 12 خطوة مهمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان

كتبت إيناس البنا

يُسمى ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت لأن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا تظهر عليهم أي أعراض لسنوات، وعلى الرغم من أنه مرض سائد وواسع الانتشار، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة إلا إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الصداع أو كان لديهم ضرر دائم في القلب أو الكلى أو الشرايين.

أظهرت معظم الدراسات الطبية أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمكنهم إكمال صيامهم إذا لم يكن لديهم مضاعفات أو مشاكل طبية أخرى، ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وترغب في الصيام، فلن يكون للصيام تأثير سلبي على توازن ضغط الدم لديك.

نصائح لمرضى ضغط الدم فى رمضان

بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان حسب موقع bhf":

ـ استشر طبيبك لتقييم حالتك الصحية، وتحديد ما إذا كان مسموحًا لك بالصيام أم لا، وإجراء أي تعديلات ضرورية على جرعات الأدوية الخاصة بك وتحديد أفضل وقت لتناولها بين الإفطار والسحور.

يمكن لطبيبك أيضًا تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى أدوية خافضة للضغط طويلة المفعول يمكن تناولها ليلاً، مرة أو مرتين يوميًا، دون التأثير على صيامك.

ـ شرب الكثير من السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة على الإفطار لتجنب العطش والجفاف والمضاعفات الأخرى المرتبطة به.

ـ اجعل الفواكه والخضراوات جزءًا أساسيًا من وجباتك الرمضانية لأنها مصدر مهم للبوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

ـ تجنب الأطباق والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

ـ تجنب المنبهات مثل القهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين لتقليل تناول الكافيين.

ـ الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واستبدالها بالسلطة الخضراء الطازجة.

ـ تناول السمك المشوي مرتين على الأقل في الأسبوع، لأنه يحتوي على دهون صحية تسمى أوميجا 3 والتي تساعد على تنظيم ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. تشمل المصادر الجيدة للأوميجا 3 سمك السلمون والسردين.

ـ تناول منتجات الألبان قليلة الدسم لأن الكالسيوم يلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة العظام.

ـ تجنب اللحوم المصنعة والجبن مثل النقانق والمرتديلا لأنها تحتوي على تركيزات عالية من الصوديوم.

ـ كن على دراية بالعلامات التحذيرية لارتفاع ضغط الدم مثل الدوخة والصداع، فإذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، فيجب عليك طلب الخدمات الطبية الطارئة على الفور أو استشارة الطبيب على الفور.

ـ قياس ضغط الدم بانتظام.

ـ الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان لأنها تساعد على تنظيم ضغط الدم.