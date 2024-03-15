كيف يتصدى القانون لجريمة الشهادة الزور؟.. تفاصيل

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الشهادة الزور أمام هيئة المحكمة، وقواعدها وأحكامها، و"اليوم السابع" يوضح إجراءات وتفاصيل وعقوبة الشهادة الزور.

وتعتبر جريمة الشهادة الزور من الجرائم المتشعبة، خاصة وأن أحكامها وإجرائتها متعددة وهى:.

"قاعدة جريمة الشهادة الزور"

من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .

"متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها"

فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فأن ما يقرره من ذلك هو شهادة

زور معاقب عليها قانونا.

" متى تتحقق جربمة الشهادة الزور"

تتحق الحريمة إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية، و إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.

"أركان جريمة شهادة الزور"

اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق، وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين، بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .