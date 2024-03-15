كورنيش الغردقة فى رمضان.. بحر وشمس وهواء ومنظر يسر الناظرين "فيديو"

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، اليوم الجمعة، فيديو مباشر من كورنيش الشيرتون القديم فى مدينة الغردقة حيث المنظر الخلاب للبحر الأحمر والجزر البحرية وكذلك الطقس المميز التى تشهده مدينة الغردقة فى أول جمعة من شهر رمضان الكريم .

وشهد خلال البث المباشر من كورنيش مدينة الغردقة تواجد عدد من المواطنين على الكورنيش، وكذلك مجموعة من الاجانب للاستمتاع بالطقس المميز، والمنظر الذى يسر الناظرين من كورنيش الغردقة.

وتسوق شركات السياحة المختلفة فى البحر الأحمر لمنطقة كورنيش الشيرتون القديم على أنها بانوراما الغردقة لكونها فى مكان مرتفع، ومن الممكن مشاهدة معالم مدينة الغردقة منها جزيرة الجفتون وكذلك جزيرة ابو منقار ومسجد الميناء الكبير والميناء البحرى.

وبدأت منطقة فلفلة بالشيرتون القديم تنطلق منها رحلات الستى تورز جولات البلد بالغردقة، حيث تنطلق من منطقة الشيرتون الى منطقة الصيادين وحلقة السمك ومسجد الميناء الكبير ومارينا الغردقة والازق، ثم الى منطقة الدهار مسجد عبد المنعم رياض وكذلك كنيسة الانبا شنوده وسوق الدهار.