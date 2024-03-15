اليوم السابع
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قافلة دعوية لأوقاف الإسكندرية على إدارة وسط وجولة مرورية مفاجئة لوكيل الوزارة

الجمعة، 15 مارس 2024 05:18 م
قافلة دعوية لأوقاف الإسكندرية على إدارة وسط وجولة مرورية مفاجئة لوكيل الوزارة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم قافلة دعوية داخلية من مسجد أولاد الشيخ الجديد لأداء بمساجد إدارة أوقاف وسط بحضور كلا من الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف وسط.
 
جدير بالذكر أنه قد أقيمت مقرأة قرآنية للائمة المشاركين في القافلة ثم مجلس للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه ثم انطلق أئمة القافلة لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة وسط.
 
وقام الشيخ وكيل الوزارة بجولة مرورية موسعة على مساجد إدارة (وسط وشرق) لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة للمساجد والتأكد من إعداد المساجد وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن. 
 
وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن المديرية توسعت وستستمر في توسعها في الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية والأنشطة المجتمعية.
 
 






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