فى أول جمعة رمضانية.. انتظام حركة الصيد وأجواء مشمسة فى عزبة البرج

شهدت مدن محافظة دمياط حالة من الاستقرار فى طقس اليوم الجمعة، حيث ظهرت الشمس مشرقة والسماء صافية واعتدال درجات الحرارة وسجلت درجات الحرارة ما بين 20 :21 درجة على أغلب المدن وعمت حالة الدفء على كافة أنحاء المحافظة .

وأتاحت حالة الطقس المعتدل الفرصة لخروج مراكب الصيد والإبحار فى عرض البحر الأبيض المتوسط منذ صباح اليوم واستئناف أعمال الصيد بشكل طبيعي، وأيضا استقرار أعمال الصيد فى بحيرة المنزلة، كما انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط

كما تتيح حالة الجو المعتدل الفرصة للخروج والتنزة وأداء صلاة التراويح والفجر لجميع المساجد.