اليوم السابع
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الجمعة، 15 مارس 2024 09:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فى أول جمعة رمضانية.. انتظام حركة الصيد وأجواء مشمسة فى عزبة البرج

الجمعة، 15 مارس 2024 05:11 م
فى أول جمعة رمضانية.. انتظام حركة الصيد وأجواء مشمسة فى عزبة البرج أجواء مشمسة في عزبة البرج
دمياط معتز الشربيني

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شهدت مدن محافظة دمياط حالة من الاستقرار فى طقس اليوم الجمعة، حيث ظهرت الشمس مشرقة والسماء صافية واعتدال درجات الحرارة وسجلت درجات الحرارة ما بين 20 :21 درجة على أغلب المدن وعمت حالة الدفء على كافة أنحاء المحافظة .

وأتاحت حالة الطقس المعتدل الفرصة لخروج مراكب الصيد والإبحار فى عرض البحر الأبيض المتوسط منذ صباح اليوم واستئناف أعمال الصيد بشكل طبيعي، وأيضا استقرار أعمال الصيد فى بحيرة المنزلة، كما انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط

كما تتيح حالة الجو المعتدل الفرصة للخروج والتنزة وأداء صلاة التراويح والفجر لجميع المساجد.

 







دمياط

عزبة البرج

اخبار دمياط

طقس

حركة الصيد




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