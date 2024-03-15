اليوم السابع
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غدا آخر موعد للتقدم للمشاركة فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بالمنوفية

الجمعة، 15 مارس 2024 03:00 ص
غدا آخر موعد للتقدم للمشاركة فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بالمنوفية شروط المسابقة
المنوفية - محمد فتحى

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تواصل مديرية الأوقاف فى محافظ المنوفية فتح باب التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم المحلية خلال شهر رمضان لعام 1445هـ/2024م، والتى تنظمها حتى يوم غد السبت.
 
ومن المقرر أن يتم عقد الاختبارات الأولية بمقر الإدارات الفرعية بنطاق المحافظة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الأربعاء الموافق 20 مارس الجارى، وتبدأ التصفية النهائية للمسابقة بداية من يوم الأحد الموافق 24 مارس وحتى الخميس الموافق 28 مارس.
 
وأشار الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إلى أن المسابقة تضم خمس مستويات هى حفظ القرآن الكريم كاملا وإتقان أحكام التجويد بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 20 عاما، ونصف القرآن الكريم لا يزيد سن المتسابق عن 18 عاما، وربع القرآن الكريم لا يزيد عن 15 عاما، وثلاثة أجزاء من القرآن الكريم لا يزيد عن 10 أعوام، فضلا عن فرع خاص لذوى الهمم من جميع الأعمار.
 
وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم وتحفيز أبناء المحافظة للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.
شروط المسابقة
شروط المسابقة

 







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