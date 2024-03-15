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طقس مائل للدفئ وشبورة على الطرق غدا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الجمعة، 15 مارس 2024 03:24 م
طقس مائل للدفئ وشبورة على الطرق غدا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.
 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 
ومتوقع غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والصحراء الغربية.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 17.
 
 






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