ضبط 8 كيلو هيروين وحشيش و670 هاربا من أحكام

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان – دمياط – الإسكندرية" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين - الشابو").. بحوزة (3 متهمين لعدد "2 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ عدد (670) حكم قضائى متنوع.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – طبنجة - فرد محلى - وعدد من الطلقات).. بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش- الهيروين")..بحوزة 3 متهمين.