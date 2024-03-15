ضبط 5 متهمين أشعلوا النيران فى شاب بسبب خلافات بينهم بالمحلة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على 5 متهمين، عقب قيامهم بإشعال النيران في شاب باستخدام مادة حارقة، إثر نشوب مشادة بين المجني عليه وأحد المتهمين، بمدينة المحلة الكبرى، وتم نقل المجني عليه مصابا بحروق من الدرجات الثلاث للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول المجنى عليه ويدعى " ع.ع " يبلغ من العمر 18 عاما، مصاب بحروق متفرقة فى أنحاء الجسم بالصدر والرقبة والكتفين والفخذين.

وبالفحص تبين قيام 5 متهمين بارتكاب الجريمة إثر خلافات بينه وبين أحد المتهمين، وتربصوا بالمجنى عليه وأشعلوا النيران فيه، وتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.