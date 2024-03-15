اليوم السابع
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ضبط لصوص سرقوا المعامل الطبية

الجمعة، 15 مارس 2024 01:25 م
ضبط لصوص سرقوا المعامل الطبية سرقة
كتب محمود عبد الراضى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (القليوبية – السويس) ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة محتويات خزينة خاصة بأحد مكاتب الشحن والتفريغ، الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد) لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من معملين طبيان والشروع فى سرقة آخر بدائرة قسمى شرطة "السويس – الأربعين".
 
وأرشدوا عن"جزء من المبالغ المالية المستولى عليها"، وأضافو بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
 
 






الأجهزة الأمنية

ضبط عاطلين

لصوص المعامل الطبية

أمن القليوبية




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