ضبط لصوص سرقوا المعامل الطبية

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (القليوبية – السويس) ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة محتويات خزينة خاصة بأحد مكاتب الشحن والتفريغ، الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد) لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من معملين طبيان والشروع فى سرقة آخر بدائرة قسمى شرطة "السويس – الأربعين".

وأرشدوا عن"جزء من المبالغ المالية المستولى عليها"، وأضافو بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.