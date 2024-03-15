صحة كفر الشيخ: الأربعاء بدء تشغيل خدمة فحص ما قبل الزواج بالعيادات المسائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن تشغيل خدمة مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج خلال الفترة المسائية في شهر رمضان المبارك، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد شقوير، قرر تشغيل مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج ابتداءً من 10 رمضان الموافق 20 من مارس إلى آخر رمضان في الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً إلى 10.5مساءً ،بالإضافة إلى ساعات العمل الرسمية من 8 صباحاً إلى 2 مساءً، وذلك تيسيراً لوصول الخدمة إلى كافة المواطنين خلال الشهر المبارك.

وأضاف وكيل الوزارة، يوجد 11 منفذا على مستوى المحافظة يتم من خلالها تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج وهي «مركز طبي كفر الشيخ، ومركز طبي الرياض، ومركز طبي دسوق، ومركز طبي سيدي سالم، ومركز طبي بيلا، ومركز طبي سيدي غازي، ومركز طبي بلطيم، ورعاية طفل فوه، ورعاية طفل قلين، ورعاية طفل مطوبس».