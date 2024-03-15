وأضافت الوزارة - في بيان صحفي في اليوم الـ 161 من الحرب الإسرائيلية على القطاع - أنه لايزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأوضحت أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31490 شهيدًا و73439 مصابا منذ بداية "طوفان الأقصى" والحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.