اليوم السابع
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للعام الـ12 على التوالي..

شباب قرية الرزيقات بالأقصر يوزعون 100 وجبة إفطار صائم بالطريق الزراعى.. صور

الجمعة، 15 مارس 2024 07:12 م
شباب قرية الرزيقات بالأقصر يوزعون 100 وجبة إفطار صائم بالطريق الزراعى.. صور وجبات الإفطار
الأقصر – أحمد مرعى

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للعام الـ12 على التوالي يقوم شباب قرية الرزيقات بحرى التابعة لمركز أرمنت جنوب غربي الأقصر، بملحمة من الخير والإنسانية عبر توزيع وجبات إفطار للصائمين المسافرين على الطرق الزراعية والصحراوية السريعة، بمشاركة الأطفال والكبار، حيث يقول أحمد حامد ابن القرية إنهم قاموا في اليوم الأول من الشهر الكريم بتوفير 300 وجبة إفطار للصائمين على الطريق، وذلك تبرع من أحد أهل الخير بالبلدة لتقديمها للصائمين على الطريق.
 
وأضاف أحمد حامد ابن قرية الرزيقات، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم للعام الـ12 على التوالي يقومون بتلك البادرة الخيرية في الشهر الكريم بتجهيز وجبات إفطار رمضانية لتوزيعها على السائقين والركاب على الطريق الزراعى السريع، ففى كل عام يطلقون المبادرة لجمع التبرعات والدعم قبل شهر رمضان بأيام لتوفير كافة متطلبات الوجبات لتوزيعها على الطرق السريعة، حيث تشمل الوجبات ما يلي: (مياه معدنية – عصائر فريش – بلح – خضراوات – لحوم وفراخ – سندوتشات)، وذك حسب التجهيز اليومى فى مطبخ يتم توفيره داخل القرية ويتم نقل الوجبات بعربات ودراجات الشباب المشاركون فى حملة إفطار الصائمين على الطريق الزراعى السريع.
 
ويقول الدكتور محمود متولى إبن القرية، وأحد المشاركين في المبادرة، أنهم طوال الشهر الكريم يومياً يقومون على الطريق الزراعى السريع أمام قرية الرزيقات بحرى، بتوزيع الوجبات المجهزة خصيصاً بأيدي شباب الرزيقات بحرى لتوزيعها وقت الإفطار على السائقين والمواطنين على الطريق الزراعى السريع، والذين أجبرتهم الظروف على التواجد على الطريق فى السفر خلال وقت الإفطار لتقديم وجبات مميزة لهم خلال الشهر الكريم، موضحاً أنهم كل عام يقومون بجمع الأموال فيما بينهم، لبدء الفكرة وتجهيز الوجبات يومياً طوال رمضان، ويساهم معهم أهالي القرية من البائعين بيع مستلزمات الوجبات بأسعار مخفضة كنوع من المساهمة، حيث يقومون بتجهيز الأطباق كل يوم في البيت ونخزن فيها كل مؤن الشهر، كما يحرص الأطفال على المشاركة فى التجهيزات اليومية.
 
الوجبات اليومية جاهزة لتوزيعها على المسافرين بطريق الرزيقات
الوجبات اليومية جاهزة لتوزيعها على المسافرين بطريق الرزيقات

شباب القرية خلال توزيع الوجبات فى رمضان على الطريق الزراعى
شباب القرية خلال توزيع الوجبات فى رمضان على الطريق الزراعى

شباب قرية الرزيقات غرب الأقصر يوزعون 100 وجبة إفطار صائم
شباب قرية الرزيقات غرب الأقصر يوزعون 100 وجبة إفطار صائم

وجبة افطار الصائمين على الطريق الزراعى غرب الأقصر
وجبة افطار الصائمين على الطريق الزراعى غرب الأقصر

 







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