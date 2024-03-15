اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 02:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد زينة رمضان بشوارع المنيا قبل صلاة الجمعة وازدحام المصلين "فيديو"

الجمعة، 15 مارس 2024 10:51 ص
شاهد زينة رمضان بشوارع المنيا قبل صلاة الجمعة وازدحام المصلين "فيديو" زينة رمضان
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من شوارع محافظة المنيا، لنقل مظاهر فرحة المواطنين بشهر رمضان الكريم، قبل زحمة الناس فى الشوارع، والتى من بينها تعليق الزينة التى كست الشوارع بأشكالها وألوانها المختلفة التى تعكس فرحة أهالى المنيا مع بداية شهر رمضان، تنتشر تلك الزينة فى المدن والقرى، والشوارع الكبرى والحارات، والتى ترسم الفرحة على الشوارع فى كافة المراكز. 
 
ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بتفعيل غرف العمليات الخاصة بها، سواء رئيسية او فرعية، على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة، إلى جانب التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وعدم التراخي، في ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، من خلال معارض أهلاً رمضان بجميع مراكز المحافظة.
 
 
زينة رمضان بالمنيا (1)
زينة رمضان بالمنيا 

زينة رمضان بالمنيا (1)
زينة رمضان بالمنيا 

زينة رمضان بالمنيا (2)
زينة رمضان بالمنيا 
 
 
 

 







زينة رمضان

شوارع المنيا

تعليق الزينة

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة