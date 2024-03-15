شاهد زينة رمضان بشوارع المنيا قبل صلاة الجمعة وازدحام المصلين "فيديو"

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من شوارع محافظة المنيا، لنقل مظاهر فرحة المواطنين بشهر رمضان الكريم، قبل زحمة الناس فى الشوارع، والتى من بينها تعليق الزينة التى كست الشوارع بأشكالها وألوانها المختلفة التى تعكس فرحة أهالى المنيا مع بداية شهر رمضان، تنتشر تلك الزينة فى المدن والقرى، والشوارع الكبرى والحارات، والتى ترسم الفرحة على الشوارع فى كافة المراكز.

ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بتفعيل غرف العمليات الخاصة بها، سواء رئيسية او فرعية، على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة، إلى جانب التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وعدم التراخي، في ضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، من خلال معارض أهلاً رمضان بجميع مراكز المحافظة.

زينة رمضان بالمنيا



زينة رمضان بالمنيا



زينة رمضان بالمنيا