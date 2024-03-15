شاهد تنظيف المساجد بقرى أبو كبير بالشرقية ضمن جهود التحالف الوطنى.. صور وفيديو

بدأت جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى للعمل التنموى فعاليات قافلة لتنظيف المساجد بقرى مركز أبو كبير محافظة الشرقية، وانتشر فريق من منذ قليل من شباب وشابات جمعية رسالة بمساجد قرى مركز أبو كبير محافظة الشرقية بمساعدتك قرية العوامرة بخط البحر.

وقال عبد الرحمن فوزى مشرف القافلة، أنه سيتم تنظيف 7 مساجد بالقرية حيث يقوم أعضاء القافلة بغسل مكان الوضوء وحمامات المسجد، بالإضافة إلى تنظيف السجاد وحوائج واقف المسجد وتنظيف الشبابيك والابواب .

وأضاف أنه سيتم توزيع 400 شنطة غذائية على أهالينا بقرى مركز أبو كبير، بالإضافة إلى عمل 5 معارض للملابس بأنواعها بأسعار رمزية تبدأ القطعة بسعر جنيه واحد إلى 5 جنيهات للقطعة الواحدة .

وتابع أن القافلة تتضمن نشاط مجددين لتنظيف وتجميل المساجد بالقرى ويتم خلالها تنظيف المساجد كاملة ورش العطور بها.

يشارك فى القافلة 200 متطوع من جمعية رسالة ويشارك معهم العمل متطوعين من رسالة فرع أبو كبير، وأوضح أن القوافل اليوم بلغت 8 قوافل على مستوى الجمهورية يؤدون نفس الأنشطة بقرى المحافظات .