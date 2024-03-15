وقال السفير مصطفى الشربيني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن هذه الحزمة من المساعدات جزء منها سيسهم في دعم قطاع الطاقة في مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون للتوافق مع الصفقة الأوروبية الخضراء وبخاصة في سلاسل التوريد الأوروبية، وفي ظل تواجد مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدول الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

وأشاد بالخطة التي دشنتها الحكومة المصرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، منوها بأنها ستعمل على معالجة القضايا البيئية والتحديات التي تتعلق بالبنية التحتية ودعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود والتصدي للأزمات، كما أنها تعد خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ المشروعات المحورية الأساسية، وذلك بعد إقرار البرلمان الأوروبي معايير الاستدامة للشركات التي تتطلب أن تلتزم بها سلسلة التوريد، خاصة مع بدء الفترة الانتقالية من أول أكتوبر 2023 لتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون على السلع المصدرة للاتحاد الأوروبي للالتزام بمنع تسرب الكربون لدول الاتحاد الأوروبي من الدول المصدرة.

وأوضح الشربيني أن خطة عمل المدينة الخضراء GCAP ترتكز على تحديد 14 مشروعًا رئيسيًا عبر القطاعات الرئيسية؛ مدعومة من خلال 17 مبادرة طويلة المدى، بهدف تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى أن تكون مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي والنمو الشامل.