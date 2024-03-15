اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 06:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رمضان شهر الطاعات.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 15 مارس 2024 05:00 ص
رمضان شهر الطاعات.. موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "رمضان شهر الطاعات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.
 
وكانت الوزارة حددت موضوعات خطب شهر رمضان 1445هــ
 
ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ 
الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات. 
الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات. 
الجمعة الثالثة: أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان. 
الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد.
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 






خطبة الجمعة

صلاة الجمعة

خطبه الجمعه

صلاه الجمعة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة