رسالة تبدأ قافلة تنظيف المساجد وعمل معارض للملابس وتوزيع 400 شنطة رمضانية بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأت جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فعاليات قافلة لتنظيف المساجد وتوزيع ملابس وشنط رمضان بقرى محافظة الشرقية.

ووصل فريق منذ قليل من شباب وشابات جمعية رسالة إلى قرى مركز أبو كبير محافظة الشرقية.

وقال عبد الرحمن فوزى مشرف القافلة أنه سيتم توزيع 400 شنطة غذائية على أهالينا بقرى مركز أبو كبير، بالإضافة إلى عمل 5 معارض للملابس بأنواعها بأسعار رمزية تبدأ القطعة بسعر جنيه واحد إلى 5 جنيهات للقطعة الواحدة.

وأضاف أن القافلة تتضمن نشاط مجددين لتنظيف وتجميل المساجد بالقرى ويتم خلالها تنظيف المساجد كاملة ورش العطور بها، ويشارك فى القافلة 200 متطوع من جمعية رسالة ويشارك معهم العمل متطوعين من رسالة فرع أبو كبير.

وأوضح أن القوافل اليوم بلغت 8 قوافل على مستوى الجمهورية يؤدون نفس الأنشطة بقرى المحافظات.