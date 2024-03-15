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حفلة للإنشاد الديني والتنورة في حي العرب بمحافظة بورسعيد.. فيديو وصور

الجمعة، 15 مارس 2024 11:54 م
حفلة للإنشاد الديني والتنورة في حي العرب بمحافظة بورسعيد.. فيديو وصور حفلة للإنشاد الديني والتنورة
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الجمعة، من حفلة للإنشاد الديني لفرقة "المتيم"، في أحد شوارع حي العرب بمحافظة بورسعيد.
 
أحيت فرقة المتيم للإنشاد الديني، بقيادة الفنان محمد مهران، احتفالية مجانية، بأحد شوارع حي العرب الشعبي الشهير في محافظة بورسعيد، احتفالا بشهر رمضان المبارك، بحضور أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد.
 
بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرة "التنورة" وكلمات ترحيبية بالحضور.
 
وقدمت فرقة "المتيم" باقة من أجمل الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية والقصائد العربية التي تجاوب معها المواطنين الذين ألتفوا حول الفرقة في الشارع، ومن بينها: "المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، ميلاد طه، اللهم صلى وسلم، طلع البدر علينا".
 
 
الحضور بالفرقه
الحضور بالفرقه

الحضور وفرقة المتيم
الحضور وفرقة المتيم

الفرقه وللأهالي
الفرقه وللأهالي

جانب من الأهالي الفرقه
جانب من الأهالي الفرقه

جانب من الفرقه والحضور
جانب من الفرقه والحضور

حضور لأهالي بورسعيد أمام فرقه المتيم
حضور لأهالي بورسعيد أمام فرقه المتيم
 
 






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