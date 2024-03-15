حفلة للإنشاد الديني والتنورة في حي العرب بمحافظة بورسعيد.. فيديو وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الجمعة، من حفلة للإنشاد الديني لفرقة "المتيم"، في أحد شوارع حي العرب بمحافظة بورسعيد.

أحيت فرقة المتيم للإنشاد الديني، بقيادة الفنان محمد مهران، احتفالية مجانية، بأحد شوارع حي العرب الشعبي الشهير في محافظة بورسعيد، احتفالا بشهر رمضان المبارك، بحضور أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرة "التنورة" وكلمات ترحيبية بالحضور.

وقدمت فرقة "المتيم" باقة من أجمل الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية والقصائد العربية التي تجاوب معها المواطنين الذين ألتفوا حول الفرقة في الشارع، ومن بينها: "المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، ميلاد طه، اللهم صلى وسلم، طلع البدر علينا".