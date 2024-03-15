جمعتهما الأنامل الذهبية.. شقيقتان تعملان فى المشغولات اليدوية ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

لم يجمعهما الدم الواحد والأسرة الواحدة فقط، بل جمعتهما الموهبة، صاحبتا أنامل ذهبية، الشقيقتان تعملان فى صناعة المشغولات اليدوية معتمدتان على الموهبة والإبداع، داخل قرية أبو صير بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

ولاء حاتم الشقيقة الكبرى، تميزت منذ التحاقها بالمدرسة بموهبتها فى صناعة المشغولات اليدوية، تلك الموهبة التى تطورت مع الزمن، لتصبح مصدر دخل لها ، بعدما نجحت فى التسويق لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التطوير ومتابعة كل ما هو جديد فى عالم المشغولات اليدوية، كان الهدف الأساسى الذى سعت ولاء لتحقيقه، حيث تتابع ربة المنزل، الجديد فى عالم المشغولات اليدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وروت ولاء حاتم تفاصيل ما تصنعه من منتجات قائلة: "تعلمت العمل فى صناعة المشغولات اليدوية منذ دراستى، تلك المهنة التى تطورت مع الوقت حتى بعد زواجى، الأمر الذى جعلنى أوفق بين التزاماتى تجاه أسرتى وعملى".

وتابعت ولاء: "أقوم بعمل الحقائب المدرسية من المشغولات اليدوية كاملة، حيث أشترى الخيوط وأقوم بتصميم تلك الحقائب، بالإضافة إلى شراء بعض الكماليات والإكسسوارات التى يتم تركيبها فى تلك الحقائب".

وأضافت ولاء، أنها تقوم بتصنيع ملابس الأطفال من الخيوط، كذلك كفرات علب المناديل، وزجاجات المياه، والعديد من المشغولات اليدوية .

وتابعت ولاء، أنها تطور من نفسها، حيث تقوم بصناعة حقائب الأدوات المدرسية وبعض الكوفيات الخاصة بالشباب والفتيات، مشيرة إلى أنها دائما تبحث عن التطوير.

وقالت ولاء، إنها تعمل عدد ساعات غير محددة فى اليوم، حيث تعمل فى وقت الفراغ، مشيرة إلى أنه تقوم بالتسويق لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة: "لدى صفحة أعرض عليها منتجاتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقوم ببيع المنتجات فى العديد من المحافظات عبر صفحة خصصتها لعرض المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي".

فيما قالت شقيقتها هبة حاتم، إنها تعمل فى صناعة المنتجات من الخرز، مشيرة إلى أنها تصنع الفوانيس من الخرز بمختلف الأحجام والأشكال.

وأشارت هبة، إلى أنها تعلمت صناعة الفوانيس من الخرز ، حيث تقوم بشراء الخرز من المحلات ثم تقوم بتركيبه واضافت جهاز اضائة به بعض الاغانى الخاصة بشهر رمضان المبارك .

وتابعت هبة: "أصنع الفوانيس من الخرز وكذلك الكرتون، بالإضافة إلى علب المناديل من الخرز وغيرها من المنتجات من الخرز، وأقوم بتلوينها، وأسوق منتجاتى داخل القرية، حيث لدى عملاء يقومون بشراء الفوانيس داخل القرية" .