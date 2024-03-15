تقديم 2484 خدمة خلال قافلة علاجية بقرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

واصلت وزارة الصحة، تنظيم قوافل طبية علاجية بقرى محافظة أسوان ، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين فى أماكنهم تيسيرا عليهم.

وفى هذا الصدد، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية البصالى التابعة لمركز كوم امبو وقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة واستمرت أعمال القوافل لمدة يومين فى كل قرية.

وضمت القوافل العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – النساء - الأسنان - الجلدية - الرمد- الأنف والأذن"، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

فيما أوضح الدكتور طارق صبح ، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، فى "تصريحات صحفية" أن مجهودات تلك القوافل ساهمت فى الكشف الطبى على 2484 مواطنا ، كما ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

من ناحية أخرى، شهدت القوافل الطبية إقبالا كبيرًا من الأهالى وتم إجراء الكشف الطبى على عدد كبير من أبناء المناطق المستهدفة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القوافل.