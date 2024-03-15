تفاصيل الإعلان عن وظائف بحثية فى المعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا

كتب محمد صبحى

تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لبرنامج شغل وظائف بحثية في المعهد المتحد للبحوث النووية بمدينة "دوبنا"الروسية، وفيما يلى تفاصيل الإعلان:- - يستهدف طلاب ما بعد الدكتوراه؛ بهدف تعزيز الكوادر البحثية ذات الأولوية في مجالات الفيزياء النظرية والتجريبية للجسميات الأولية، وفيزياء الأيونات ومشروعات المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) الثقيلة النسبية والفيزياء النووية وفيزياء المواد المكثفة والبيولوجيا الإشعاعية. - يوفر البرنامج فرصة للباحثين الموهوبين في المراحل المبكرة للعمل في المشروعات الدولية الرائدة العلمية في المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) بدوبنا. -يوفر البرنامج فرصًا للبحث والتدريب التي توفرها مشروعات (JINR)

-يتضمن مجموعة كبيرة من الموضوعات، مثل: الفيزياء النووية، والفيزياء الحيوية، وأبحاث المواد (بما في ذلك المواد النانوية)، والحوسبة عالية الأداء، وتكنولوجيا المسرعات، والمغناطيس فائق التوصيل، والنظرية.

- تصل مدة التعيين للوظيفة سنة واحدة.

- إمكانية التجديد لمدة سنتين إضافيتين كحد أقصى (إجمالي 36 شهرًا).

-موعد غلق تلقى الطلبات الأول من إبريل 2024