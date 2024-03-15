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تعرف على موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر اليوم الجمعة خامس أيام رمضان

الجمعة، 15 مارس 2024 12:30 ص
تعرف على موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر اليوم الجمعة خامس أيام رمضان صلاة الفجر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، خامس أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الأقصر، اليوم الجمعة 15/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى الأقصر اليوم الجمعة 15/3/2024، فى تمام الساعة الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة (04:35 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة 15/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:35 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:58 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:13 مساءً.







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