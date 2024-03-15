قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا تحاول ارتكاب أعمال إجـرامية في يوم الانتخابات الأول.
وأضاف بوتين خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مواقع روسية لن تمر دون عقاب.
وتابع بوتين أن أوكرانيا تستهدف مناطق المدنيين في روسيا من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن 14 قتيلا و46 جريحا جراء قصف روسي استهدف مدينة أوديسيا جنوب أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" ديمترى بيسكوف، أن فرنسا تُجر بشكل مُكثف إلى الصراع فى أوكرانيا، وأنها مشاركة فيه بالفعل، مُشيرًا إلى أنها بذلك أصبحت خصمًا لروسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أوضح فيها أن بلاده تعتبر روسيا خصما لها تشير إلى أنه تم جر الجانب الفرنسي فعليًا إلى الحرب في أوكرانيا، وفرنسا تشارك بشكل غير مباشر في هذه الحرب، ووفقًا لتصريحات ماكرون "فهي ليست ضد تعميق مشاركتها" في الوضع في أوكرانيا.
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