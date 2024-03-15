كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا تحاول ارتكاب أعمال إجـرامية في يوم الانتخابات الأول.

وأضاف بوتين خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مواقع روسية لن تمر دون عقاب.

وتابع بوتين أن أوكرانيا تستهدف مناطق المدنيين في روسيا من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن 14 قتيلا و46 جريحا جراء قصف روسي استهدف مدينة أوديسيا جنوب أوكرانيا.