اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 06:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بكار وسمورة.. أجواء رائعة فى الخيم الرمضانية على شاطئ بورسعيد.. فيديو وصور

الجمعة، 15 مارس 2024 01:28 ص
بكار وسمورة.. أجواء رائعة فى الخيم الرمضانية على شاطئ بورسعيد.. فيديو وصور خيمة رمضانية فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "تلفزيون اليوم السابع"، مساء أمس الخميس، لايف عن استمتاع المواطنون بالأجواء الرمضانية من داخل إحدى الخيم الموجودة على شاطئ محافظة بورسعيد، وانتشرت العرائس مثل بكار وسمورة وسط الأهالي المتواجدين على الشاطئ لتناول وجبة السحور، في سهرة رمضانية تضمنت العديد من الفقرات الفنية.
 
 
وتستقبل الكافتيريات المطلة على شاطئ محافظة بورسعيد، شهر رمضان الكريم بتعليق الأنوار والإضاءات المختلفة، وكذلك الزينة الرمضانية المحببة لكل البورسعيدية، وأكد الحضور حرصهم على التواجد بالخيمة الرمضانية بشاطئ محافظة بورسعيد، لقضاء أوقات عائلية رائعة.
 
أجواء-رمضانيه-ببورسعيد
أجواء-رمضانيه-ببورسعيد

 

الأجواء-الرمضانيه
الأجواء-الرمضانيه

 

العائلات-والشباب
العائلات-والشباب

 

خيمة-رمضانيه
خيمة-رمضانيه

 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

شاطئ بورسعيد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة