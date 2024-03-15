بكار وسمورة.. أجواء رائعة فى الخيم الرمضانية على شاطئ بورسعيد.. فيديو وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، مساء أمس الخميس، لايف عن استمتاع المواطنون بالأجواء الرمضانية من داخل إحدى الخيم الموجودة على شاطئ محافظة بورسعيد، وانتشرت العرائس مثل بكار وسمورة وسط الأهالي المتواجدين على الشاطئ لتناول وجبة السحور، في سهرة رمضانية تضمنت العديد من الفقرات الفنية.
وتستقبل الكافتيريات المطلة على شاطئ محافظة بورسعيد، شهر رمضان الكريم بتعليق الأنوار والإضاءات المختلفة، وكذلك الزينة الرمضانية المحببة لكل البورسعيدية، وأكد الحضور حرصهم على التواجد بالخيمة الرمضانية بشاطئ محافظة بورسعيد، لقضاء أوقات عائلية رائعة.
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