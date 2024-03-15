بابا الفاتيكان: استقالتى فرضية بعيدة المنال لعدم وجود أسباب جدية

فاطمة شوقى

تحدث بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس ، الذى يبلغ من العمر 87 عاما ، مرة آخرى عن تقديم استقالته ، قائلا " استقالتى فرضية بعيدة المنال لأنه ليس لدى أسباب جدية.

وقالت صحيفة كورييرى ديلا سيرا الإيطالية إن البابا فرانسيس ليس لديه أي نيه للاستقالة، حيث أنه يعتبر أن صحته جيدة بما يكفى للسماح باستمراره في المنصب، وقال في كتابه "الحياة: قصتي عبر التاريخ"، وهو كتاب سيطرح للبيع باللغتين الإيطالية والإنجليزية في 19 مارس : "إنها فرضية بعيدة المنال، لأنه ليس لدي أي أسباب جدية تجعلني أفكر في الاستقالة".

ويبلغ فرانسيس من العمر 87 عامًا، وفي السنوات الأخيرة أصبح ضعيفًا بشكل متزايد، ويستخدم كرسيًا متحركًا أو عصا للتنقل ويعاني مؤخرًا من نوبات التهاب الشعب الهوائية أو نزلات البرد - وفقًا لمعلومات من الفاتيكان - مما دفعه إلى التحدث عن أمر الاستقالة لوضع حد لأقاويل عن استقالته.

وقال "الحمد لله، أنا بصحة جيدة، وإن شاء الله لا يزال هناك الكثير من المشاريع التي يتعين علي تنفيذها"، مكررا أنه لن يفكر في المغادرة إلا في حالة وجود "عائق جسدي خطير".

ويستبعد البابا فرانسيس استقالة محتملة، والتي يصفها بأنها "فرضية بعيدة" لن تحدث إلا بسبب "عائق جسدي خطير"، رغم أنه يقول إنه عندما دخل المستشفى، كان البعض في الفاتيكان "أكثر اهتماما بالسياسة، في إدارة حملة انتخابية"، وأكاد أفكر في عقد اجتماع سري جديد".

وتنشر الصحيفة الإيطالية مقتطفات من الكتاب الذي ألفه البابا البالغ من العمر 87 عاما مع الفاتيكان وصديقه الشخصي فابيو مارشيز، يستعرض فيه حياته، منذ طفولته حتى الوقت الحاضر، ويعلق على لحظات تاريخية عظيمة، من القصف النووي في هيروشيما وناغازاكي أو الانقلاب العسكري في الأرجنتين حتى الوباء.