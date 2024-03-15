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اليوم السابع: وفد أوروبى يزور مصر لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلى

الجمعة، 15 مارس 2024 07:00 م
اليوم السابع: وفد أوروبى يزور مصر لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلى اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد  غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " تزامنا مع مرور 20 عاما على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.. وفد أوروبى يزور مصر لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلى الجديد.. "التعاون الدولى": الشركاء الأوروبيون أتاحوا تمويلات ميسرة بـ12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومى والخاص خلال 3 سنوات.

 

 

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