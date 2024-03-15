الكرملين: فرنسا تشارك فعليا فى الصراع القائم فى أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أوضح فيها أن بلاده تعتبر روسيا خصما لها تشير إلى أنه تم جر الجانب الفرنسي فعليًا إلى الحرب في أوكرانيا، وفرنسا تشارك بشكل غير مباشر في هذه الحرب، ووفقًا لتصريحات ماكرون "فهي ليست ضد تعميق مشاركتها" في الوضع في أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في وقت سابق أن هزيمة أوكرانيا في الحرب لن تجلب السلام، مُعربًا عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتصار روسيا، التي وصفها بـ"الخصم".

وقال ماكرون إن فرنسا لا تعتزم البدء في تصعيد المواجهة، مؤكدًا استعداده لبحث تسوية الصراع الأوكراني، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يرى أي احتمالات لذلك حتى الآن.