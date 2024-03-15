الكرملين: الهجمات على المناطق الروسية محاولات لإلقاء ظلال على الانتخابات

موسكو (أ ش أ)

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الهجمات على المناطق الروسية مرتبطة بشكل أو بآخر بمحاولات إلقاء ظلال على الانتخابات الرئاسية الروسية وزعزعة استقرار البلاد.

وصرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، تعليقا على الهجمات اليومية على المناطق الروسية: "أنتم تعلمون، أنا صراحة أود أن أترك هذا الأمر لرجال وزاراتنا الأمنية، فهذا على كل حال من صلاحياتهم". وأضاف بيسكوف:"هذه الهجمات هي محاولات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بإلقاء ظلال على الانتخابات الرئاسية وزعزعة استقرار البلاد".

وفى وقت سابق، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات فى موسكو، أولغا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الروسية، افتتحت كالمعتاد فى الساعة الثامنة صباحاً.

وقالت كيريلوفا حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية "اليوم بدأ التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى الـ8 بمدينة موسكو، واليوم جميع مراكز الاقتراع افتتحت في الوقت المحدد".

وأضافت كيريلوفا بالقول: إن "كل أعضاء اللجنة بدأوا عملهم بعد النشيد الوطني، وننتظر الناخبين في مراكز الاقتراع وجاهزون لتقديم كل ما يلزمهم".

وأضافت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، بعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".