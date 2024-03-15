الصنعة الأشهر فى شهر رمضان.. هنا أقدم محل لبيع الكنافة البلدى فى قنا.. صور

قنا - صابر سعيد

على مدار سنوات عديدة اكتسب المحل شهرته في صناعة الكنافة البلدي، فتوارث الأبناء تلك المهنة عن الآباء وحافظوا على تواجدها والعمل فيها طوال أشهر العام وليس في شهر رمضان فقط، فداخل المحل الصغير القريب من السوق الفوقاني في قلب مدينة قنا ستجد المكان الأشهر لبيع الكنافة البلدي والتي يفضلها الزبائن عن الكنافة التي تصنع آليا بدلًا من الأعمال اليدوية، كما أن روحانيات الشهر الكريم تطل عليك من خلال الأشياء المشهورة والمتعلقة به مثل الكنافة والقطائف والتمور وغيرها من الأشياء التي يزيد الإقبال عليها في شهر رمضان.

يمسك الشاب قمعا مصنوعا من الألمونيوم بحرص، ثم يبدأ في رش العجين بشكل دائري على صاج الفرن البلدي وينتظر قليلًا حتى تنضج وتصبح جاهزة للبيع، وما بين لهيب الفرن وحلاوة الرزق الحلال يقف الشباب في المحل على مدار اليوم يتبادلون الأدوار، ويقدمون الكنافة البلدي للزبائن داخل المحل الذي يزيد عمره عن 100 عام، والذي عاصره أجيال متنوعة توارثوا الصنعة ونقلوها للأجيال التي لحقت بهم، ومن مراكز المحافظة إلى المدينة يقبل الأهالي على الذهاب إلى المحل للشراء منه لاعتيادهم على ذلك من سنوات ولحفاظهم على جودة ما يقومون به.

وقال أحممد مصطفى، بائع كنافة، إنه يعمل في ذلك المجال بالوراثة أبا عن جد، حيث تعلمها داخل المحل والذي يزيد عمره عن 100 عاما في مدينة قنا، ويعمل في صناعة الكنافة البلدي على مدار العام حيث لا يقتصر العمل خلال شهر رمضان فقط ولكن يكون العمل على مدار العام ويشتهر بذلك.

وأشار مصطفى، إلي أنه يتواجد منذ الصباح وحتى فترة المساء حيث تعد الصنعة هي مصدر الدخل له واكتسب الخبرة الكافية من خلال الممارسة، حيث تحتاج الفرن إلى درجة حرارة متوسطة، لافتا أن المكونات هي عبارة عن دقيق وماء وهي المكون الأساسي.

وأوضح مصطفي، أن الإقبال على الكنافة البلدي يزيد عن الكنافة الآلي كما أم طريقة العمل مختلفة وبسيطة فيمكن أن يوضع عليها سمن بلدي فقط أو سكر وهي طريقة يفضلها العديد من الأهالي داخل المحافظة، وهناك زبائن تشتري الكنافة وتسافر إلي دول خارج مصر.