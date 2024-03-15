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الشرطة الصومالية: انتهاء هجوم حركة الشباب على فندق مقديشو ومقتل المسلحين

الجمعة، 15 مارس 2024 10:54 ص
الشرطة الصومالية: انتهاء هجوم حركة الشباب على فندق مقديشو ومقتل المسلحين الوضع في الصومال - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أعلنت الشرطة الصومالية انتهاء هجوم حركة الشباب الإرهابية على فندق في مقديشو ومقتل كل المسلحين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكان قد أكد رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على ميليشيات الشباب الإرهابية فى كافة ربوع البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس الخميس، مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في مقر قيادة الشرطة الوطنية، حيث تم مناقشة تسريع عمليات تحرير البلاد من مليشيات الخوارج الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

واستمع رئيس الصومال إلى شرح مفصل من المسؤولين المعنيين، كما دعا فى الوقت ذاته إلى تشديد أمن العاصمة، والتصدى لكل ما من شأنه الإضرار بالأمن العام.







الصومال

الشرطة الصومالية

حركة الشباب

الإرهاب في الصومال

القاهرة الإخبارية




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