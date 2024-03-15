السعودية والسويد تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع فى غزة

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بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض الخميس، مع سفراء مملكة السويد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد، واستعراض جهود المملكة الرامية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما جرى خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ودعم كافة الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.