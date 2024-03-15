اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية والسويد تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع فى غزة

الجمعة، 15 مارس 2024 07:00 ص
السعودية والسويد تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع فى غزة وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
أ ش أ

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بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض  الخميس، مع سفراء مملكة السويد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد، واستعراض جهود المملكة الرامية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما جرى خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ودعم كافة الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







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