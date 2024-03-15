الدورات الرمضانية.. مباراة فريق العوامرة وفريق عرب نصار بالشرقية "فيديو"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من إحدى الدورات الرمضانية بمحافظة الشرقية ونظمت قرية للعوامرة التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية مركز أبو كبير محافظة الشرقية دورة الهلال الرمضانية بملعب القرية.

وقال ومهدى سويلم منظم الدورة أن الدورة يرعاها عبد الرحمن المهنا مكونة 16 فريق من القرى المجاورة وتم تنظيمها 4 مجموعات تلعب مبارياتها خلال شهر رمضان.

وأضاف أنس سعيد بيومى منظم الدورة ان فريقى العوامرة وعرب نصار يفتتحون الدورة الرمضانية اليوم أنه تم تجهيز جوائز قيمة للفائزين بالدورة، قيمة الجائزة للفريق الفائز بالمركز الأول 5 آلاف جنيه، والمركز الثانى 3 آلاف جنيه، المركز الثالث 1500 جنيه والمركز الرابع 1000 جنيه، بالإضافة إلى جوائز لأحسن لاعب وهداف الدورة وأحسن حارس مرمى لافتا أن الدورة كلها عمل أهلى من رياضى القرية وشارك فى تنظيمها اسماعيل محمد خيرى وجودة الحسنى ووائل فكرى والمهندس عمر انس.

وانتهت المباراة بفوز فريق العوامرة ب 3 أهداف العوامرة مقابل هدفين لفريق عرب نصار.