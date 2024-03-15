اعترضت أنظمة الدفاع الجوى الروسية عشر قذائف صاروخية من راجمات "فامبير" الأوكرانية فوق مقاطعة "بيلجورود" المجاورة لأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية -فى بيان اليوم الجمعة- "أحبطنا محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمات صواريخ (إرإم-70 فامبير)".
وأضاف البيان "لقد اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة 10 قذائف صاروخية في أجواء مقاطعة بيلجورود المجاورة لأوكرانيا".
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم في ساعات الصباح الأولى اعتراض 7 قذائف "فامبير" أوكرانية أخرى في هذه المقاطعة، ولم تذكر الدفاع الروسية في بياناتها ما إذا كانت قد وقعت أي أضرار مادية أو ضحايا جراء هذه الهجمات الأوكرانية.
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