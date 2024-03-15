الجوازات السعودية تنهى إجراءات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال شهر رمضان

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أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، إجراءات دخول ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، لأداء مناسك العمرة، بيسر وسهولة وطمأنينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الجمعة/، أن المديرية العامة السعودية للجوازات، دعمت جميع الصالات فى منافذ المملكة بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، كأجهزة رفع الخصائص الحيوية، والأجهزة الخاصة بالتوثيق الأمني، والكونترات المتنقلة التى تستخدم لأول مرة لإنهاء إجراءات السفر، وأجهزة الترجمة الفورية لـ (137) لغة، وتخصيص فرق عمل للترحيب بالمعتمرين بعدة لغات.

ونوهت الجوازات السعودية بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة، وطلب المساعدة من موظفى الجوازات فى المنافذ لأى خدمات أو استفسارات أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد (992) على مدار الساعة.