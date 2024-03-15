وأوضحت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائرية -في بيان- أنه تم توقيع المذكرة من طرف الوزير ياسين وليد، ووزيرة المشاريع المصغرة والتنمية الجنوب أفريقية، نادابيني ستيلا أبراهامس، وذلك خلال اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها الوزير الجزائري إلى جنوب أفريقيا في إطار مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الخاص بأفريقيا، المنعقد بـكيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأضاف البيان أن هذه المذكرة سوف تسمح بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة والابتكار، وفتح فرص استثمار لرواد الأعمال في كلا البلدين.