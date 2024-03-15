التحالف الوطنى يقيم مائدة إفطار كبرى بميدان سيدى إبراهيم الدسوقى.. فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، الإعداد لـ650 وجبة، للتحالف الوطنى ب كفر الشيخ ، لبنك الطعام المصرى، وجمعية رسالة بدسوق، لتقديمها للأرامل والأيتام والمستحقين، إضافة لإقامة مائدة رحمن بجوار مسجد إبراهيم الدسوقى.

وجرى إقامة خيمة بجوار مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتواجد عدد كبير من المتطوعين من الشباب والفتيات والأطفال، من سن 12 سنة حتى 19 سنة، يرتدون لباس موحد، وتم وضع المياه والعصائر، والوجبات، وسط حالة من بشاشة الوجه للمتطوعات من كافة الأعمار السنية، الذين أبدوا سعادتهم، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويتم البدء فى تجهيز الوجبات بمطبخ تم اعداده، ليبدأ العمل به من الساعة الـ10 صباحا، وتم إعداد وجبات مكونة من مكرونة وأرز وكفته ولوبيا وعصير، وتقدم بمائدة الرحمن، إضافة لوجبة يتم توصيلها للمنازل مكونة من أرز ولوبيا وفراخ وعصير، ويساعد في تقديم الوجبات 150 متطوعا من جمعية رسالة بدسوق.