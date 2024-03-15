التحالف الوطنى بكفر الشيخ ينظم مسابقة كبرى فى حفظ القرآن الكريم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بكفر الشيخ، عن تنظيم مسابقة كبرى في حفظ القرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون منطقة كفرالشيخ الأزهرية، ومديرية الأوقاف بكفرالشيخ، وقصر ثقافة كفر الشيخ، ويتم اختيار 30 فائزا وتكريمهم بجوائز قيمة، وسيتم اختيار 3 فائزين من كل مركز من مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور أسامة الأتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة لحفظة القرآن الكريم على مستوى مراكز ( كفر الشيخ، قلين، دسوق، فوة، مطوبس، سيدي سالم، الرياض، بيلا، الحامول، بلطيم )، وسوف يجري الإعلان عن تفاصيل المسابقة اليوم الجمعة، على أن تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري الموافق 9 رمضان، ويتم إعلان أسماء الفائزين اليوم التالي، ويقام حفل الختام للمسابقة يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة كفر الشيخ.

وأضاف أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز مالية وشهادات تقدير على أن تكون الجائزة للفائزين، 30 ألف جنيه للمستوى الأول ، 20 ألف جنيه للمستوى الثاني، وعشرة آلاف جنيه للمستوى الثالث.