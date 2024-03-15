أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الاتحاد الأوروبي يخصص ملياري يورو لتعزيز قدراته الدفاعية ومساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" ديمترى بيسكوف، أن فرنسا تُجر بشكل مُكثف إلى الصراع فى أوكرانيا، وأنها مشاركة فيه بالفعل، مُشيرًا إلى أنها بذلك أصبحت خصمًا لروسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أوضح فيها أن بلاده تعتبر روسيا خصما لها تشير إلى أنه تم جر الجانب الفرنسي فعليًا إلى الحرب في أوكرانيا، وفرنسا تشارك بشكل غير مباشر في هذه الحرب، ووفقًا لتصريحات ماكرون "فهي ليست ضد تعميق مشاركتها" في الوضع في أوكرانيا.
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