الأرصاد تكشف خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة بداية من الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خرائط الأمطار المتوقعة الأحد المقبل، حيث متوقع أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة كما يلى :

- أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث ( 40:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية.

- فرص الأمطار تمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة

- توقعات بأمطار أيضا على سيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة

ويشهد اليوم الجمعة، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17.