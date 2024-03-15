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افتتاح 4 مساجد فى بنى سويف اليوم بتكلفة 13.5 مليون جينه

الجمعة، 15 مارس 2024 04:00 ص
افتتاح 4 مساجد فى بنى سويف اليوم بتكلفة 13.5 مليون جينه وزارة الأوقاف -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد محافظة بنى سويف اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها" بمراكز: الواسطى، ببا، وسمسطا، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيهاً، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.
 
وأناب الدكتور "محمد هاني غنيم" محافظ بنى سويف، كلا من رئيس مركز ومدينة سمسطا في افتتاح مسجد الشيخ عبد القادر بمدينة سمسطا بتكلفة 7 ملايين جينهاً، ورئيس مدينة ببا في افتتاح مسجد العسقلاني بقرية طنسا بتكلفة أكثر 1.7 مليون جنيها، بجانب افتتاح مسجد أبو ناقة بعزبة أولاد عيد بصفط راشين/ ببا بتكلفة 3 ملايين جنيهًا، فضلًا عن إنابة رئيس مركز ومدينة الواسطى في افتتاح مسجد الرحمن بعزبة الحبايشة مناشي أبو صير الملق بالواسطى بتكلفة 1.8 مليون جينها.






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