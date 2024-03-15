اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 13 فلسطينيًا فى عدة غارات على قطاع غزة

الجمعة، 15 مارس 2024 10:43 م
استشهاد 13 فلسطينيًا فى عدة غارات على قطاع غزة غزة
أ ش أ

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استشهد 13 فلسطينيًا، مساء /الجمعة/، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى منزلا فى مخيم النصيرات وحى التفاح فى قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفى قطاع الدفاع المدني، إن 7 أشخاص استشهدوا فى قصف نفذته طائرات الاحتلال واستهدف عدة منازل فى مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب عشرات المواطنين بجروح نتيجة القصف.

واستشهد 5 أشخاص وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال، فى غارة استهدفت منزلا فى حى التفاح شمال شرق مدينة غزة.

واستشهد شخص وأصيب عدد من الأشخاص بقصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو دوابة فى قرية المصدر وسط قطاع غزة.

 







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