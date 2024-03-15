إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة طنطا.. تفاصيل

كتب محمد صبحى

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة طنطا وذلك بعد فحص الطعوان المقدمة، وضمت 6 مرشحين للتنافس على منصب رئيس الجامعة وهم الدكتور أيمن عبد المقصود يوسف، والدكتورة عبير مصطفى دراج، والدكتور محمد حسين محمود محمد والدكتور محمود فاروق سليم والدكتور أحمد محمد غنيم والدكتور محمود حلمى عبد الله بلال.

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية، موعد تسليم أوراق المقبولين للترشح يوم الأحد 17 مارس الجارى.

وفى ضوء قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المحاور التى تعتمد عليها لجنة اختيار القيادات الجامعية بالنسبة لرؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات.

وأوضحت استمارة المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية عدد من المعايير المطلوبة فى المتقدم وفى مقدمتها القدرات القيادية، ويخصص لها 20 درجة ، وتضم معايير الكاريزما وحضور الشخصية والقدرة على خدمة الأخرين والقدرة على حل المشكلات والرؤية والقدرة على التغيير والتركيز على النتائج والمسئولية المجتمعية والتوازن النفسى والقدوة والعمل بروح الفريق والمرونة والتفويض والتمكين " التمكين والإنابة".

وخصصت لجنة اختيار القيادات الجامعية 16 درجة للقدرات الإدارية ، والتى تضم محاور تولى مواقع إدارية أكاديمية متنوعة لسنوات طويلة والقدرة على إحداث تطور مؤسسة فى إطار رئاسة الكلية أو الجامعة " حال سبق تقلده أحد هذه المناصب أو مناصب إدارية أخرى"، والإدارة العامة ، وإدارة الوقت وتحديد الأولويات والتخطيط الاستراتيجى وإدارة الاجتماعات.