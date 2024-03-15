أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجدين بقريتين وعقد مقرأتين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، أنه تم افتتاح مسجدين في اليوم الخامس من شهر رمضان مبارك، والجمعة الأولى من الشهر، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأضاف بسيوني، فتم افتتاح مسجد الرحمة بصروة، بإدارة أوقاف قلين، ومسجد حي العرب ببها، بإدارة الرياض شرق، وسط حالة من رواد المسجدين تغمرهم السعادة والفرحة بما يشهدونه على أرض كفر الشيخ من بناء وإعمار المساجد بكامل الجودة والإتقان، داعاً الله تعالى أن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبا، مؤكداً أنه عقد مقرأتين، الأولى للأئمة والثانية للجمهور.

وأكد وكيل الوزارة على التزام جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يحدث أي تجاوزات ولله الحمد ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشييدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن ، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.