

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك قوله إن "أكبر اقتصاد في أوروبا في طريقه لتحقيق هدفه لعام 2030 المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65%، مقارنة بعام 1990".



وأضاف الوزير الألماني أن بلاده تسير على الطريق الصحيح للمرة الأولى، وإذا التزمت بمسارها فسوف تصل إلى أهدافها المناخية لعام 2030.



وتهدف ألمانيا إلى خفض انبعاثاتها إلى الصفر بحلول عام 2045، وتعمل على تكثيف استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.