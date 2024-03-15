أخبار مصر.. طقس مائل للدفئ وشبورة على الطرق غدا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والصحراء الغربية.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى من أكاديمية الشرطة: مسارنا الاقتصادى يتحسن.. فيديو وصور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأثنى الرئيس السيسى على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

وأجرى الرئيس السيسى حوارًا مع الطلبة المستجدين هنأهم فيه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وحلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ الطلبة المسيحيين بمناسبة الصوم الكبير.

وزارة الزراعة: خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية من دمياط إلى إيطاليا

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على الاستمرار فى استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى والحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8% سنوياً، بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وزارة السياحة تطلق حملة ترويجية للمقصد السياحى المصرى بالسوق العربى

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ولمدة خمسة أسابيع حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بعنوان "رمضان في مصر غِير" وذلك بعدد من الأسواق العربية منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

يأتى إطلاق هذه الحملة، تزامناً مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك لجذب المزيد من السائحين العرب لزيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالأجواء الرمضانية وعيد الفطر به.

وزيرة البيئة تطالب بربط القضية الفلسطنية بالملف البيئى

كل عام هناك مجموعة من المحافل الدولية تنعقد على مستوى العالم أشهرها مؤتمر المناخ، بالتوازي مع محافل أخرى سنوية أهمها محفل الجمعية العامة للبيئة، والذى عقد بمقره في مدينة نيروبي بكينيا، ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة وانتهت أعماله الأسبوع الماضي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في العالم بشأن البيئة، حيث إنها تعالج التحديات البيئية الحرجة التي تواجه العالم، الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعاتها هذا العام اهتمت بمناقشة عدد من القضايا البيئية مثل التصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، وتم إضافة الحد من التلوث البلاستيكي.

الرئيس السيسى: الحرب على غزة تجاوزت 5 شهور من العنف وقتل المدنيين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأثنى الرئيس السيسى على انضباط الطلاب، وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

الحكومة تنفى تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال رمضان

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان مع توقيع جزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.

إعلام فلسطينى: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة دوار الكويت لأكثر من 100 شهيد

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بارتفاع عدد ضحايا مجزرة دوار الكويت الليلة الماضية إلى أكثر من 100 شهيد و200 مصاب، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

الرئيس السيسى: نحاول وقف نزيف الدم بغزة ونحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأثنى الرئيس السيسي على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

الرئيس السيسى لطلاب الشرطة: نحرص على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

الحكومة: زيادة مخصصات الاستثمارات للمحافظات عام 22/23 بنسبة 49%

كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عن توزيع الاستثمارات المحلية (دواوين عموم المحافظات) والبالغة 33.1 مليار جنيه في عام المتابعة بنسبة زيادة 49 %عن استثمارات العام السابق والبالغة 23.9 مليار جنيه، وتخصيص نحو 33.2% لإقليم القناة، و 28 % لإقليم القاهرة، و 20.7% لإقليم الصعيد، و 9.2% لإقليم الإسكندرية، و8.9% لإقليم الدلتا.

الأهلى يُكلّف مدير التعاقدات بحسم مصير عقد على معلول

طلب مسئولو النادي الأهلي من أمير توفيق مدير التعاقدات حسم ملف تجديد بعض لاعبي الفريق وفي مقدمتهم الدولي التونسي علي معلول ، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي إنتقل للقلعة الحمراء في صيف 2016 وحقق نجاحات رائعة مع المارد الأحمر على مدار ثماني سنوات على الصعيدين المحلي والأفريقي ، حيث فاز بـ19 بطولة محلية وأفريقية مع الفريق.